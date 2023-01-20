Edirne Belediyesi, altyapı çalışmaları için 200 milyon lira ek kredi kullanacak

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EDİRNE (AA) - Edirne Belediye Meclisi, kentteki altyapı çalışmalarında kullanılmak üzere İller Bankasından 200 milyon lira kredi kullanılmasına onay verdi.

Edirne Belediye Meclisi'nin ocak ayı olağanüstü toplantısı, Belediye Başkanı Recep Gürkan başkanlığında Atatürk Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Toplantıda beş gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Meclis üyelerine altyapı çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Belediye Başkan Yardımcısı Yaver Tetik, çalışmalarının kentin 4 farklı noktasında devam ettiğini söyledi.

Kanalizasyon çalışmalarında yüzde 98 seviyesine gelindiğini belirten Tetik, içme suyu hattında yüzde 65, yağmur suyu toplama hattında da yüzde 55 tamamlama seviyesine ulaştıklarını ifade etti.

Belediye Başkanı Recep Gürkan da 2022 ocak ayında meclis üyelerinden 180 milyon liralık kredi kullanılması ile ilgili bir yetki aldıklarını ancak o krediyi alamadıklarını, şimdi 200 milyon liralık kredi almak için yetki istediklerini belirtti.

Kredinin çıkması durumunda ana depolar ve yağmur suyu hatlarını daha rahat tamamlayacaklarını ifade eden Gürkan, "2017 yılında projelerimiz İller Bankası tarafından çizildi bitti, ekiplerimiz keşfini yaptı. Aralık 2017’de de ihalesini yaptık. O günkü keşfimiz 2017 rakamlarıyla 355 milyon liraydı. Yüzde 38 kırımla ihale sonuçlandı. 215 milyon lira ile sözleşmeyi imzaladık. Bugün bunu yapmaya kalksak 2022 fiyatları ile keşif bedelimiz 1 milyar 744 milyon lira, ihale bedelimiz de 1 milyar 64 milyon lira civarında olacak. Bugünkü rakamlarla buna herhalde girişmezdik." dedi.

Toplantıda söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Ayhan Dinç, altyapı çalışmalarıyla ilgili kendilerine yeterli bilgi verilmediğini belirterek, çalışmalarla ilgili meclis üyelerinin bilgilendirilmesini talep etti.

Gürkan da bütün meclis üyelerine altyapı çalışmalarıyla ilgili bilgi ve belgeleri sunmaya hazır olduklarını belirtti.

Toplantıda, altyapı çalışmaları için İller Bankasından 200 milyon lira ek kredi kullanılması ve ek kredi kullanılması için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından borçlanma yetkisi alınması, meclis üyelerinin oy çokluğu ile kabul edildi.

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