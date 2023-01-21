KEFEK Başkanı Aksal, İçişleri Bakanı Soylu'yu ziyaret etti

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EDİRNE (AA) - TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği (KEFEK) Başkanı, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu ziyaret etti.

Aksal, yaptığı yazılı açıklamada, TBMM'deki ziyarette Edirne'de devam eden ve planlanan bakanlık yatırımlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunduklarını belirtti.

Havsa Hükümet Konağı ihalesinin 27 Ocak'ta yapılacağını kaydeden Aksal, "Uzunköprü Hükümet Konağı ihalesi TOKİ tarafından yapılacak. Keşan Hükümet Konağı proje çalışmaları devam ediyor. Enez Hükümet Konağı 2023 Yılı Yatırım Programına alındı. Keşan Jandarma ve Kapıkule Karakolu şubat ayında ihale edilecek. Sayın Bakanımıza teşekkür ediyor, Edirneli hemşerilerimize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.





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