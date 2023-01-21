Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık'a ziyaretler sürüyor

Bu rekor 1927'den beri devam ediyor!

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

EDİRNE (AA) - Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti üyeleri ile dernek başkanlarını makamında kabul etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kırbıyık, TOBB Edirne Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Elmas Aslan, Balkan Ülkeleri Dostluk Grubu Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Önder Akdağ, İYİ Parti Edirne Merkez ilçe Başkanı Serpil Balcı Gören, Habiller Köyü Muhtarı Muammer Fidan, Umurbey Mahallesi Muhtarı Turhan Özgüden ile Trakya Üniversitesi Genç Yeryüzü Doktorları Topluluğundan Elif Usta, Muammer Morkoç, Esra Akkaya ve Esra Köse'yi makamında kabul etti.



Vali Kırbıyık, görüşmelerinde misafirlerinin görüş, öneri ve taleplerini dinledi, Edirne'de çeşitli gelişmeler ve güncel konularla ilgili değerlendirmelerde bulundu.











Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.