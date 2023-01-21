Keşan'da "Vatan Yahut Namık Kemal" tiyatro oyunu sahnelendi

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EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde Ankara Devlet Tiyatrosu tarafından "Vatan Yahut Namık Kemal" tiyatro oyunu izleyiciyle buluştu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Keşan Belediyesi Selim Sesler Konferans ve Tiyatro Salonu'ndaki oyunu izlemeye gelen Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ve vatandaşlar, yanlarında getirdikleri kullanmadığı ihtiyaç fazlası kıyafetleri salonun önünde oluşturulan alana bıraktı.

Vatan şairi Namık Kemal'in vatan sevgisi ve hürriyet aşkının anlatıldığı, Ergun Sav'ın yazdığı, Faruk Günuğur'un yönettiği tek perdelik oyunu tiyatro severler ilgiyle izledi.

Helvacıoğlu, oyunun ardından yaptığı konuşmada, ihtiyaç sahibi vatandaşlar için anlamlı bir projeyi hayata geçirdiklerini belirtti.

Duyarlı vatandaşların kullanmadıkları eşyaları tiyatro oyunu öncesi paylaşım mağazasına bağışladığını aktaran Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

"Tüm Türkiye'ye örnek oluyoruz. Belediyemizin öncülünde Sosyal Destek Hizmetleri Müdürümüz Eylem Akdemir'in koordinesinde yine bir farkındalık yaratıyoruz. İhtiyaç fazlası eşyalarımızı tiyatro bileti karşılığında Sosyal Paylaşım Mağazamıza bağışladık. Ankara Devlet Tiyatromuzu hemşerilerimiz ile buluşturduk. Vatandaşlarımız çok sayıda eşya bağışladılar. Hemşerilerimiz hayırlara vesile oluyor.

Devlet tiyatrolarını noktasında ise Keşan'da güzel şeyler yaşıyoruz. Bugün Ankara Devlet Tiyatrosu misafirimiz. Keşan'da ayda bir kez Devlet Tiyatrosunun oyun sahnelemesinden ötürü mutluyuz. Keşan olarak bu konuda şanslıyız."

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