Edirne'de hırsızlık şüphelisi 4 kişi tutuklandı

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EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde hırsızlık yaptığı iddia edilen 4 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü ekipleri Yukarı Zaferiye Mahallesi Anıl Sokak'taki araçlardan hırsızlık yaptıkları belirlenen T.K, K.S. ve iki ayrı evden hırsızlık olayının da faili olduğu tespit edilen Y.Y'yi Yenimescit Mahallesi'nde yakaladı.

Öte yandan, polis ekipleri Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Zati Yörüker Caddesi'nde evin bodrumundaki fırını çalan S.G'yi de aynı cadde üzerinde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Keşan Adliyesine sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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