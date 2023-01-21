Edirne'de tarihi eser operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

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EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 115 metal obje ele geçirildi.

Bir istihbaratı değerlendiren Keşan Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, 3 evde arama yaptı.

Aramalarda, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 115 metal obje ve 3 dedektör bulundu.



Metal obje ve dedektörlere el koyan jandarma olayla ilgili 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

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