Edirne'de asayiş

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EDİRNE (AA) - Edirne'de park halinde bırakılan motosiklet çalındı.

F.K'nın Meydan Mahallesi Haşim Usluyer Sokak'ta park ettiği motosiklet, henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce çalındı.

Polis ekipleri motosikletin bulunması için çalışma başlattı.

- Otomobilindeki eşyalar çalındı

Keşan ilçesinde bir kişinin park halindeki otomobilinden eşyaları çalındı.

Yukarı Zaferi Mahallesi Gurur Sokak'ta otomobilini evinin önüne park eden R.K. bir süre sonra aracının yanına döndüğünde bagajın açık olduğunu fark etti.

Aracının bagajındaki eşyaları yerinde bulamayan R.K. polise şikayette bulundu.

- Evinden parası çalınan kişi polise başvurdu

Keşan ilçesinde evinden parası çalışan kişi polise şikayette bulundu.

Yeni Mahalle Zübeyde Hanım Sokak'ta yaşayan D.Ş. evine geldiğinde eşyalarının dağıtılmış ve bin lirasının yerine olmadığını fark etti.

D.Ş. parasını çalan kişi yada kişilerin bulunması için polise başvurdu.





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