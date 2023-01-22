Keşan'da üzerinde 340 sentetik ecza ele geçirilen şüpheli tutuklandı

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EDRNE (AA) - Keşan ilçesinde üzerinde 340 sentetik ecza ele geçirilen zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde şüphelendikleri Y.V'nin üzerinde arama yaptı.

Aramada, 340 sentetik ecza bulundu.

Gözaltına alınan Y.V. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.











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