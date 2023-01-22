Keşan Kent Müzesinin restorasyonu tamamlandı

Günde 1 bardak içince ne kolesterol kalıyor ne de ağrı! Diyet listelerinin bir numaralı mucizesiyle fazla kilolara son

Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! Uzmanların mutlaka tüketin dediği kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

EDİRNE (AA) - Çanakkale Savaşları'nda cephe gerisinde menzil hastanesi olarak kullanılan, bugün Keşan Kent Müzesi olarak faaliyet gösteren eski hastane binasında restorasyon çalışmaları tamamlandı.

Keşan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, müzede düzenlenen toplantıda firma yetkilileri müzenin anahtarını Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu'na verdi.

Helvacıoğlu da incelemede bulunduktan sonra itfaiye aracının merdivenine çıkarak müzenin çatısına Türk bayrağı astı.

Helvacıoğlu, yaptığı konuşmada, restorasyon çalışmalarının titizlik ile yürütüldüğünü belirtti.

Keşan için gurur verici bir gün yaşandığını aktaran Helvacıoğlu, şunları kaydetti: "



Bildiğiniz gibi bu serüven 2019 yılında göreve geldiğimizde başladı. Malumunuz tarihi bir bina ve restorasyon çalışmalarının her anı titizlik ile yürütüldü. Sonrasında geçen süreçte ise müzemize binlerce envanter ve sözlü tarih çalışmaları kazandırıldı."

Keşan Kent Müzesi çevre düzenlemesi işi ihalesinin 8 Şubat'ta yapılacağını aktaran Helvacıoğlu, müzede tarihi birikimlerin modern imkanlarla sergileneceğini söyledi.

Keşan Kent Müzesi binasına Türk bayrağı dikerek eski bir geleneği de yeniden canlandırdıklarını belirten Helvacıoğlu, "Hayırlı olsun. Keşan için gurur günü. Bayrağımızı binamızın çatısına diktik. Geçmiş ve gelecek arasında köprü olacak müze çalışmalarımızda önemli bir adımı daha attık. Mutluyuz gururluyuz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.