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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Edirne'de kadınlar serviks kanserine karşı bilgilendirildi

AA

Edirne'de kadınlar serviks kanserine karşı bilgilendirildi

EDİRNE (AA) - Edirne'de kadınlar serviks (rahim ağzı) kanserine karşı bilgilendirildi.

Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Serviks Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında Edirne Halk Eğitimi Merkezi Mimar Kemaleddin Salonunda seminer düzenlendi.

Edirne Sağlık Müdürü Mustafa İshak Yıldırım'ın açılış konuşmasının ardından Sağlık Müdürlüğünde görevli Dr. Beyza Artar, kanser taramaları ile Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM) ile ilgili sunum yaptı.

Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Gizem Gencosman da serviks kanseri ile ilgili bilgi verdi.

Halk Eğitimi Merkezinin önünde kurulan standa ise KETEM ve kanser taramaları ile ilgili broşür dağıtıldı, farkındalık oluşturması için katılımcılara yeşil renkli kurdele verildi.

Katılımcılar taramalarını yaptırmak üzere hastaneye ve KETEM'e davet edildi.

Etkinliğe, Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık'ın eşi Dilek Kırbıyık, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile kadınlar katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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