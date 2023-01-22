Edirne'de kadınlar serviks kanserine karşı bilgilendirildi

Günde 1 bardak içince ne kolesterol kalıyor ne de ağrı! Diyet listelerinin bir numaralı mucizesiyle fazla kilolara son

Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! Uzmanların mutlaka tüketin dediği kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

EDİRNE (AA) - Edirne'de kadınlar serviks (rahim ağzı) kanserine karşı bilgilendirildi.



Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Serviks Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında Edirne Halk Eğitimi Merkezi Mimar Kemaleddin Salonunda seminer düzenlendi.

Edirne Sağlık Müdürü Mustafa İshak Yıldırım'ın açılış konuşmasının ardından Sağlık Müdürlüğünde görevli Dr. Beyza Artar, kanser taramaları ile Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM) ile ilgili sunum yaptı.



Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Gizem Gencosman da serviks kanseri ile ilgili bilgi verdi.



Halk Eğitimi Merkezinin önünde kurulan standa ise KETEM ve kanser taramaları ile ilgili broşür dağıtıldı, farkındalık oluşturması için katılımcılara yeşil renkli kurdele verildi.



Katılımcılar taramalarını yaptırmak üzere hastaneye ve KETEM'e davet edildi.



Etkinliğe, Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık'ın eşi Dilek Kırbıyık, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile kadınlar katıldı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.