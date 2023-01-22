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Edirne'de İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki

AA

Edirne'de İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki

EDİRNE (AA) - Edirne'de sabah namazında buluşan vatandaşlar, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasını protesto etti.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Edirne İl Temsilciliğinden yapılan açıklamaya göre, Eski Cami'de sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların katıldığı etkinlikte sabah namazı kılındı, Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Namazın ardından grup adına açıklama yapan TÜGVA Edirne İl Temsilciliği üyesi Kürşat Terzi, terörist sevici İsveç'in Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'e alçakça ve asla kabul edilemeyen bir saldırının yapıldığını belirtti.

Terörist sevici batı dünyası ve destekçilerinin İslam'ın kutsal değerlerine saldırmaya devam ettiğini aktaran Terzi, şunları kaydetti:

"Bilmelidir ki, Türkiye'de size asla geçit vermeyecek ve dinine ve değerlerine kıyamete kadar sahip çıkacak bir gençlik var. Bu öyle bir gençliktir ki ecdadının merhametinden nasiplendiği kadar, celalini de nesilden nesile aktarmasını bilir. Bu öyle bir gençliktir ki vatan, bayrak, din söz konusu olduğunda hiç şüpheye düşmeden en öne atılmıştır, atılır. Kutsal kitabımızın yakılmasına izin vermek tek kelimeyle alçaklıktır. Bu haçlı zihniyeti ile yüzyıllar önce de savaştık şimdi de savaşıyoruz. Kıyamete kadar da savaşacağız. Dün olduğu gibi bugün ve daima mücadelemizi sürdüreceğiz. Yüce Allah bizimledir. Yüce kitabımız Kur'an başımızın tacı, yolumuzun rehberi, ümmetin kutsalıdır. Dokunulamaz, dokundurtmayız."

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