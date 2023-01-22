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EDİRNE (AA) - İpsala Meslek Yüksekokulu Müdürü Arda, ilçede faaliyetlerini sürdüren paydaş firmaları ziyaret etti.

Ziyarette, üniversite-sanayi ortak çalışmalarının önemi vurgulandı. Yüksekokul ile firmalar arasında yapılabilecek iş birliği imkanları ele alındı.

Arda, ziyaret sonunda firma sahibi Suat Batı’ya elektrik altyapısına verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.

- İpsala'da İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki

İpsala'da sabah namazında buluşan vatandaşlar, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasını protesto etti.

Alacamustafapaşa Camii'nde, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların katıldığı etkinlikte sabah namazı kılındı, Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

İlçe Müftüsü Ahmet Bayraktar, tüm Türkiye'de olduğu gibi kutsal kitapları Kur'an-ı Kerim'e İpsala'da da sahip çıktıklarını belirterek " Biz saflara gelerek İslam'a sahip çıkarsak düşmanlarımız kendilerinde İslam’a sataşacak cesareti bulamazlar." dedi.

- Öğrencilere "Diyanet çocuk takvimi" hediye edildi

İpsala'da ilçe müftülüğü öğrencilere "Diyanet çocuk takvimi" hediye etti.



İpsala Müftüsü Ahmet Bayraktar, Gençlik Merkezi'nde eğitim gören gençlere ve öğrencilere yönelik çalışmalar yaptıklarını belirtti.



Öğrencilere "Diyanet çocuk takvimi" hediye ettiklerini ifade eden Bayraktar, "Bu takvimlerle çocukların dini, milli kültürel açıdan daha gelişmiş daha donanımlı olacaklarına inanıyorum. Çocukların takvim bilinci plan ve program yapma, değerler eğitimi alma, zararlı alışkanlıklardan korunma, vatan sevgisi ve millet bilinci ile güzel ahlak, sorumluluk duygusu gibi alışkanlıkların arttırılması için güzel hazırlanmış bir çalışma." dedi.









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