İpsalaspor rakibi Yeniimaret Spor'u 11-0 yendi

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EDİRNE (AA) - Edirne Süper Amatör kümede mücadele eden İpsalaspor kendi saha seyircisi önünde rakibi Yeniimaret Spor'u 11-0 yendi.

İpsala Şehir Satadı'nda oynanan maçta, saha ve seyirci avantajını iyi kullanan İpsala Spor'un gollerini Mehmet Kaya (3), Ali Serin, Furkan Dıravacı (2), Onur İşçi (2), Şahin Tan, Muhammet Saltık, Furkan Yazır attı.

İpsalaspor Kulübü Başkanı Deniz Akalın, çok güzel bir maç seyrettiklerini belirtrek "Maça iyi motive olduk ve farklı sonuç aldık. Futbolcularımı, teknik heyeti kutluyorum. Desteklerini esirgemeyen seyircilerimize teşekkür ediyorum."dedi.









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