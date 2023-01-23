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Edirne'den kısa kısa

AA

Edirne'den kısa kısa

EDİRNE (AA) - TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun kömür ihalesi iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Aksal, yaptığı yazılı açıklamada, Gaytancıoğlu'nun TBMM Genel Kurulu'nda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının kömür ihalesi ile ilgili iddialarda bulunduğunu belirtti.

İhalenin, Gaytancıoğlu'nun iddia ettiği gibi tamamlanmadığını, 19 Ocak'ta başlayan sürecin devam ettiğini aktaran Aksal, şunları kaydetti:

"İhale şartnamesinde açıkça yer aldığı gibi iddia edilenin aksine kömürün 4 bin 600 değil 5 bin kalori olması gerekmektedir. Gaytancıoğlu, ihalenin 3 ithalatçı firmaya verildiğini iddia etmektedir. Fakat mezkur ihaleye 17 firma davet edilmiş 14 firma teklif iletmiştir. Hem davet edilen hem teklif veren tüm firmalar yerli firmadır. Ve son olarak ihalenin 330 dolar fiyat üzerinden tamamlandığını iddia eden Okan Gaytancıoğlu, kesinleşmemiş bir ihale üzerinden bu rakamı nasıl nereden iddia etmektedir? Teklif olarak verilen bedellerin dahi 330 doların çok altında olduğunu Bakanlığımız yaptığı bir açıklama ile kamuoyunun bilgisine sunmuştur. Çamur at izi kalsın mantığı ile devletimizi kurumlarımızı yıpratmaya çalışmak siyaset ahlakını ayaklar altına almaktadır."

- Gazeteci - yazar Uğur Mumcu'nun ölümünün 30. yılı

CHP Edirne İl Başkanı Samet Kahraman, gazeteci ve yazar Uğur Mumcu'nun ölümünün 30. yılı dolayısıyla anma mesajı yayımladı.

Kahraman mesajında, Mumcu'nun, gazeteciliğin halkın sağlıklı bilgi alma, kamuoyunun özgürce oluşmasına katkı verme sorumluluğunu taşımak olduğuna inandığını belirtti.

Mumcu'nun yaşamı boyuncu bu sorumluluğun kavgasını verdiğini aktaran Kahraman, "Bugün Mumcuların, İpekçilerin, Aksoyların, Kışlalıların, Göktepelerin ve Dinklerin failleri hala karanlıkta bekliyor. Zaman aşımına uğrayan, açığa çıkartılmamış her faili meçhulden de tarihin elbet hesap soracağına, elbet bütün gerçeklerin bir gün açığa çıkacağına yürekten inanıyorum. Daha nice Mumcuların yetiştiği ve faili meçhul tüm cinayetlerin aydınlatıldığı bir Türkiye özlemi ile Uğur Mumcu'yu katledilişinin 30. yılında saygı ve rahmetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

- Keşan'da öğrenciler sömestr kampına uğurlandı

Keşan'da sömestr kampına katılacak 40 öğrenci uğurlandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Keşan Belediyespor ve Belediye Sanat Merkezi iş birliğinde 10-15 yaş aralığındaki çocuklara yönelik düzenlenecek sömestr kampına katılacak 40 öğrenci, ilçeden yola çıktı.

3 gün 4 gece sürecek kampta öğrenciler gözetmenleri eşliğinde Edremit, Güre ve Ayvalık'ta birçok etkinliğe katılacak.

Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, velilerle birlikte uğurladığı öğrencilere verimli bir kamp geçirmeleri tavsiyesinde bulundu.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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