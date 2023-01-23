EDİRNE (AA) - Süloğlu'nda Sosyal Kalkınmayı Destekleme Programı kapsamında planlanan projeler görüşüldü
Süloğlu Kaymakamlığında Trakya Kalkınma Ajansı Edirne Yatırım Destek Ofisi iş birliği ile yürütülen Sosyal Kalkınmayı Destekleme Programı projeleri hakkında toplantı gerçekleştirildi.
Kaymakam Özgür Kaya başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Trakya Kalkınma Ajansı Edirne Yatırım Destek Ofisi yöneticileri katıldı.
Toplantıda, gençlere yönelik gelir getirici faaliyetler ve projeler görüşüldü.
- "2023 Vefa Projesi" kapsamında yaşlı vatandaşların ihtiyaçları gideriliyor
Süloğlu Kaymakamlığına bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından gerçekleştirilen "2023 Vefa Projesi" kapsamında yaşlı vatandaşların ihtiyaçları ücretsiz olarak karşılanıyor.
Projede görev alan personeller, ilçe merkezinde ve köylerde ikamet eden yaşlı vatandaşların evlerine giderek temizlik, badana, yemek gibi çeşitli ihtiyaçlarını gideriyor.
- Süloğlu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından ihtiyaç sahiplerine yemek dağıtımı yapılıyor
Süloğlu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından ilçe genelinde tek başına yaşayan yaşlı, engelli ve yemek yapamayacak durumdaki vatandaşlara haftanın 6 günü yemek dağıtımı yapılıyor.
Günlük 3 çeşit yapılan sıcak yemek dağıtımı ile vatandaşların ihtiyacı karşılanıyor.
- Selimiye İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerine trafik eğitimi verildi
Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi Müdürlüğü ekipleri tarafından Selimiye İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerine eğitim verildi.
Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda gerçekleştirilen eğitimde öğrencilere emniyet kemerinin önemi, cep telefonunun trafikte dikkati ne kadar dağıttığı ve güvenli geçiş yolları konularında bilgilendirme yapıldı.
- Hacettepe 1945 Edirnespor'u mağlup etti
TFF 3. Lig'de mücadele eden Edirnespor Hacettepe 1945'e 2-0 mağlup oldu.
Edirne 25 Kasım Stadyumu'nda düzenlenen karşılaşmada ilk yarı Hacettepe 1945'in üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçta Edirnespor Hacettepe 1945'e 2-0 mağlup oldu.
Hacettepe 1945'in gollerini 45+1 ve 68'inci dakikada Alperen Doğan kaydetti.