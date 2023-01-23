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EDİRNE (AA) - Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Uğur Mumcu'nun ölüm yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Gürkan, mesajında, Mumcu'yu ölümünün yıl dönümde minnet ve saygıyla andıklarını belirtti.

Usta gazeteci Uğur Mumcu'nun 24 Ocak 1993'te Ankara'da Karlı Sokak'taki evinin önünde düzenlenen suikast sonucu yaşamını yitirdiğini hatırlatan Gürkan, mesajında şunları kaydetti:

"Demokrasi şehidimiz Uğur Mumcu, yaşamı boyunca hayatını topluma, toplumu aydınlatmaya adadı. Kocaman bir yüreğe, cesur bir kaleme sahipti. Özgürlükten, demokrasiden ve cumhuriyetten asla vazgeçmedi. Uğur Mumcu, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün başlattığı aydınlanma devriminin yılmaz savunucuydu. Uğur Mumcu'yu fikirleriyle daima kalbimizde yaşatacağız. Cesaret ve ilkelerinden asla taviz vermeden aydınlığı ile karanlığın üzerine canı pahasına yürüyen usta araştırmacı, gazeteci ve yazar Uğur Mumcu'yu saygı, minnet ve özlemle anıyorum."

- "İlham Verici Sohbetler" semineri düzenlendi

Trakya Üniversitesi (TÜ) İç Mimarlar Topluluğu tarafından "İlham Verici Sohbetler" semineri düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, TÜ İlham Verici Sohbetler seminerinin konuğu Yako Groups Yönetim Kurulu Başkanı Galip Ölmez oldu.

Ölmez, seminerde genç yaşında yakaladığı başarı öyküsünü katılımcılarla paylaştı.

Seminere, Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi İsmet Osmanoğlu, İç Mimarlık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Didem Baş ve Topluluk Akademik Danışmanı Dr. Öğretim Üyesi İnci Alkan katıldı.

- Keşan'da araçlarını uygunsuz park eden sürücüle uyarı

Keşan ilçesinde araçlarını usulsüz park eden sürücülere Zabıta Müdürlüğü tarafından ceza yazılacağı bildirildi.

Keşan Belediye Başkan Yardımcısı Bülent Günsal, yaptığı yazılı açıklamada, araç ve yaya güvenliği açısından büyük önem taşıyan, yaya geçitlerinin, dolmuş duraklarının ve kaldırımların araç park etme alanları olmadığını belirterek, duyarsız davranan vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Trafik kurallarına herkesin uyması gerektiğini vurgulayan Günsal, "Trafik kurallarına uymak hepimizin görevi olmalı. Duyarlı şekilde hareket eden tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz. Araçlarımızı uygun park alanlarına park edelim. Usulsüz park etmeyelim, ceza yazmayalım, trafik akışı ve güvenliğini tehlikeye atmayalım. Kaldırım ve yaya geçitlerine park etme, minibüs durağı işgalleri, engelli araç yerlerine park edenlere zabıta müdürlüğü ekipleri tarafından Kabahatler Kanunu'na istinaden 2023 yılında 617 lira idari ceza uygulanıyor." ifadelerini kullandı.

Günsal, yapılan usulsüz işgaller neticesinde meydana gelebilecek trafik kazalarında taksirle yaralanmaya ve ölüme neden olma suçundan sürücülerin yargılanabileceğini bildirdi.





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