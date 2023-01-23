Edirne'de dini nikahla birlikte yaşayan eşini darbeden zanlı tutuklandı

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EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde, dini nikahla birlikte yaşadığı eşini darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İddiaya göre, Aşağı Zaferiye Mahallesi'ndeki bir evde yaşayan M.Y. ile S.G. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma sırasında M.Y, S.G'yi darbetti.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Keşan Devlet Hastanesine kaldırılan kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli M.Y'yi gözaltına aldı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.





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