Edirne'de 8 tabancanın ele geçirildiği otomobilin sürücüsü gözaltına alındı

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EDİRNE (AA) - Edirne'de jandarma ekiplerince bir otomobilde 8 tabanca ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde takiplerindeki bir otomobili durdurdu.

Otomobildeki aramada, 9 milimetre çapında 8 tabanca ile bu silahlara ait şarjör ele geçirildi.

Sürücü, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.









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