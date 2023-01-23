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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Edirne'den kısa kısa

AA

Edirne'den kısa kısa

EDİRNE (AA) - AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, üç ayların başlangıcı dolayısıyla mesaj yayımladı.

İba mesajında, recep, şaban ve ramazan aylarını kapsayan üç aylara ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Regaip, Miraç ve Berat kandilleri ile Kadir Gecesi gibi özel gecelerin idrak edildiği üç ayların birlik ve beraberlik için bir fırsat olduğunu ifade eden İba, şunları kaydetti:

"Recep, şaban ve ramazan ayları dayanışma, yardımlaşma, merhamet hislerinin üst noktaya ulaştığı, insanlığın erdem ve güzelliğinin ortaya çıktığı aylardır. Üç aylar ve içerisinde bulunan mübarek gecelerden nasiplenmek, yüce rabbimizin hikmetiyle buluşma ve rızasını kazanma adına bir fırsattır. Bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirmek gerekir. Rabbim birliğimizi daim etsin. Hayırlısı ile mübarek Ramazan ayına kavuşmayı nasip eylesin. Mübarek üç ayların, tüm insanlığa barış ve huzur getirmesi temennisinde bulunuyor, başta Edirneliler olmak üzere tüm İslam aleminin mübarek üç aylarını tebrik ediyorum."

- MHP İl Başkanı Tercan'ın esnaf ziyaretleri sürüyor

MHP Edirne İl Başkanı Zakir Tercan'ın esnaf ziyaretleri sürüyor.

Tercan, il yönetim kurulu üyeleriyle esnafı ziyaret ederek bol kazanç diledi.

Edirne esnafıyla gönül köprüleri kurduklarını belirten Tercan, "Esnafımızla gönülleri birleştirdik, güzellikleri buluşturduk. Esnafımızı baştan ayağa müşfik tavrımızla sardık, sevdamızla kucakladık. Hiç kuşkusuz buna da devam edeceğiz. Eşitsizliği, haksızlığı MHP yok edecek. Birlikte başaracağız, birlikte kazanacağız." ifadelerini kullandı.

- Saadet Partisi GİK üyeleri esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Saadet Partisi Genel İdare Kurulu (GİK) Üyeleri Fikret Güzeller, İbrahim Yıldız ve Gökhan Gerçek, "Saadet Sahada" çalışması kapsamında Edirne’de esnaf ve vatandaşları ziyaret etti.

İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, vatandaşların sorunlarını dinleyen GİK üyeleri, Saadet Partisi'nin çözüm önerilerini ve seçim çalışmalarını anlatarak yeni dönem için oy istedi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Başkanı Sinan Tekin, Türkiye’nin geleceğinin Saadet Partisi iktidarında olduğunu belirtti.

Saha çalışmalarının ülkenin dört bir tarafında devam ettiğini dile getiren Tekin, "Tüm teşkilat üyelerimizle birlikte kapı kapı dolaşarak vatandaşlarla bir araya geliyor, onları dinliyor ve sorunlarına çözüm önerilerimizi sunuyoruz. Çok şükür halkımızın da partimize karşı büyük bir teveccühü olduğunu görüyoruz. İnşallah 2023 seçimleri yeni bir dönemin başlangıcı olacak. Biz sahada bunu görebiliyoruz." ifadelerini kullandı.

- Yeşilay'ın YETİ Projesi hayata geçiyor

Yeşilay'ın 4-10 yaş arası çocuklara yönelik geliştirdiği, Yeşilay Eğitimi Tamamlayıcı İçerikler (YETİ) Projesi'ni hayata geçiriyor.

Yeşilay Edirne Şubesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, çocukların hayatları boyunca ihtiyaç duyacağı temel becerileri yaratıcı yöntemlerle ortaya çıkartmak, onların gelişimine destek sunmak amacıyla hazırladığı eğlendirici ve öğretici birçok materyal, YETİ adıyla hizmete sunuluyor.

Oyunlar aracılığıyla çocukların hayal gücünü geliştirmek ve onlara bir gelecek bakış açısı sunmak için hayata geçirilen YETİ'nin ürün grubunda "Uzay Madencileri Ay"da, "Bizim Mahalle Ortak Değerlerimiz ve Acayip İnsanlar" isimli kutu oyunları, "Özgür Çizgiler" isimli bilim-sanat etkinlik kitabı serisi, "Afacan Dinozorlar", "Anadolu’nun Muhteşem Canlıları" ve "Boğaziçi’nin Sevimli Canlıları" kitapları, "Harika Meslekler", ilginç taşıtları ve Anadolu Medeniyetlerini tanıma fırsatı sunan çıkartmalı etkinlik kitapları ve "Yaşam Becerileri Günlüğü" yer alıyor.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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