AK Parti Selimiye Meydanı'nda vatandaşlara lokma dağıttı

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EDİRNE (AA) - AK Parti Edirne İl Kadın Kolları Başkanlığı tarafından mübarek 3 ayların başlangıcı dolayısıyla Selimiye Meydanı'nda lokma dağıtıldı.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, AK Parti tarafından faaliyete geçirilen ve vatandaşlarla parti arasında köprü görevi gören, iletişimi kolaylaştıran "AK Nokta Aracı" ile cadde, sokak ve mahalle, pazaryerleri, ilçe ve köylerde vatandaşlara ikramlar yapılıyor.

AK Nokta Aracı'nın bu seferki durağı ise Selimiye Meydanı oldu.

Recep ayı dolayısıyla Selimiye Meydanı'nda hazır bulunan araçla vatandaşlara lokma ikramı yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, üç ayların başlangıcı dolayısıyla vatandaşlara lokma ikramında bulunmak istediklerini belirtti.

Vatandaşların üç aylarını kutlayarak, ikramda bulunduklarını aktaran İba, "Lokma ikramımıza halkımızın teveccühü de güzel oldu. Bu anlamda davetimize icazet eden tüm halkımıza çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Etkinliğe AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, İl Kadın Kolları Başkanı Nergiz İnce ve partililer de katıldı.

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