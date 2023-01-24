Edirne'de uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 zanlı tutuklandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Edirne'de uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 zanlı tutuklandı

AA

Edirne'de uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 zanlı tutuklandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, takibe aldıkları otomobili Havsa'da durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada 76,64 gram metamfetamin ve 25,59 gram uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.G. ve Y.B. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) EDİRNE&#039;DE OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI 3 YAYA YARALANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) EDİRNE'DE OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI 3 ...
EDİRNE'DE OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI 3 YAYA YARALANDI
YEREL HABERLER EDİRNE'DE OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI 3 YAYA YARALANDI
Edirne'de otomobilin çarptığı 3 yaya yaralandı
YEREL HABERLER Edirne'de otomobilin çarptığı 3 yaya yaralandı
Edirne'de otomobilin çarptığı 3 yaya yaralandı
YEREL HABERLER Edirne'de otomobilin çarptığı 3 yaya yaralandı
(Görüntülü)VALİ KIRBIYIK EDİRNE SARAYI ESKİ GÖRKEMLİ GÜNLERİNDEKİ GİBİ AYAĞA KALDIRILACAK
YEREL HABERLER (Görüntülü)VALİ KIRBIYIK EDİRNE SARAYI ESKİ GÖRKEMLİ ...
AK Parti Selimiye Meydanı'nda vatandaşlara lokma dağıttı
YEREL HABERLER AK Parti Selimiye Meydanı'nda vatandaşlara lokma ...
Edirne Sarayı görkemine yakışır şekilde ayağa kaldırılacak
YEREL HABERLER Edirne Sarayı görkemine yakışır şekilde ayağa ...
Edirne'den kısa kısa
YEREL HABERLER Edirne'den kısa kısa
Edirne'de 8 tabancanın ele geçirildiği otomobilin sürücüsü gözaltına alındı
YEREL HABERLER Edirne'de 8 tabancanın ele geçirildiği otomobilin ...
Otomobilde ruhsatsız 8 tabanca ele geçirildi
YEREL HABERLER Otomobilde ruhsatsız 8 tabanca ele geçirildi
Edirne'de dini nikahla birlikte yaşayan eşini darbeden zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Edirne'de dini nikahla birlikte yaşayan eşini ...
Resmi nikah isteyen Sinem'i ağır yaraladı, tutuklandı
YEREL HABERLER Resmi nikah isteyen Sinem'i ağır yaraladı, tutuklandı
Pazarkule Sınır Kapısı yeni yüzüyle yolcularını karşılamaya hazırlanıyor
YEREL HABERLER Pazarkule Sınır Kapısı yeni yüzüyle yolcularını ...
(Görüntülü)RESTORASYONDAKİ TARİHİ SELİMİYE CAMİSİ?NİN 594 PENCERESİ DE DEĞİŞİYOR
YEREL HABERLER (Görüntülü)RESTORASYONDAKİ TARİHİ SELİMİYE CAMİSİ?NİN ...
Restorasyondaki tarihi Selimiye Camisi´nin 594 penceresi de değişiyor
YEREL HABERLER Restorasyondaki tarihi Selimiye Camisi´nin ...
Edirne'den kısa kısa
YEREL HABERLER Edirne'den kısa kısa
Edirne'den kısa kısa
YEREL HABERLER Edirne'den kısa kısa
Edirne'den kısa kısa
YEREL HABERLER Edirne'den kısa kısa
İpsalaspor rakibi Yeniimaret Spor'u 11-0 yendi
YEREL HABERLER İpsalaspor rakibi Yeniimaret Spor'u 11-0 yendi
Edirne'den kısa kısa
YEREL HABERLER Edirne'den kısa kısa
Yunanistan´a kaçarken yakalanan PKK şüphelisi tutuklandı
YEREL HABERLER Yunanistan´a kaçarken yakalanan PKK şüphelisi ...
Edirne'de İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki
YEREL HABERLER Edirne'de İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki
Yunanistan'a kaçarken yakalanan PKK'lı terörist tutuklandı
YEREL HABERLER Yunanistan'a kaçarken yakalanan PKK'lı terörist ...
Edirne'de kadınlar serviks kanserine karşı bilgilendirildi
YEREL HABERLER Edirne'de kadınlar serviks kanserine karşı ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.