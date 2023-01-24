Edirne'de uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 zanlı tutuklandı

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EDİRNE (AA) - Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, takibe aldıkları otomobili Havsa'da durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada 76,64 gram metamfetamin ve 25,59 gram uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.G. ve Y.B. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.









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