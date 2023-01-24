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EDİRNE (AA) - Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Aslan Abid Uğuz, Edirne Gençlik ve Spor Müdürü Selim Ak'ı ziyaret etti.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, ziyarette yapılan çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Ak, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek Uğuz'a teşekkür etti.

Uğuz, ziyaretin ardından Edirne'de kampta olan karate milli takımıyla bir araya geldi.

- Eğitimleri tamamlayan kursiyerler için tören düzenlendi

Edirne Sağlık Müdürlüğüne bağlı Selimiye Sağlıklı Hayat Merkezi'nde verilen eğitimleri tamamlayan kursiyerler için mezuniyet töreni düzenlendi.

Sağlıkla Zayıfla Obezite Okulu, Sağlıklı Yaş Alma Okulu ve Gelişen Anne Baba Okulu kursları kapsamında uzman doktorlar tarafından katılımcılara eğitimler verildi.

Eğitimlerle bireylerin yaşam kalitesini yükseltmek, sağlıklı hayatı yaşam tarzı olarak benimsetmek, anne ve babalık becerilerinin geliştirilmesi yoluyla aile içi ilişkilerin güçlendirilmesi hedeflendi.

Eğitim programlarını başarıyla bitiren kursiyerlere törenle katılım belgeleri İl Sağlık Müdürü İshak Yıldırım tarafından verildi.

- DSİ personeline başarı belgesi

Türkiye ve Yunanistan arasında, Meriç Nehri üzerinde bulunan Kipi Köprüsü'nün ayaklarının temizlenmesinde görev alan DSİ personeline başarı belgesi verildi.

İpsala Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, iki ülkeyi birbirine bağlayan köprünün ayaklarında biriken kütük ve ağaç dalları geçen hafta Türk ve Yunan ekiplerinin ortak çalışmasıyla temizlendi.

Kaymakam Ömer Sevgili, çalışmalarda görev alan DSİ personeline başarı belgesi verdi.









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