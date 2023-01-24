Edirne'de asayiş

EDİRNE (AA) - Edirne'de polis ekiplerince ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi.
Polis ekipleri, durumunda şüphelendikleri C.Y'yi Abdurrahman Mahallesi'nde durdurdu.
Şüphelinin üst aramasında ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi.
- Evden hırsızlık
Edirne'de evinden ziynet eşyası ve para çalınan kişi polise başvurdu.
Talatpaşa Mahallesi'nde yaşayan D.H, evini kontrol ettiğinde ziynet eşyası ve para bulunan kasanın yerinde olmadığını fark etti.
D.H. Selimiye Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayetçi oldu.
- Motosiklet hırsızlığı
Uzunköprü'de motosikleti çalınan kişi polise başvurdu.
Muradiye Mahallesi'nde yaşayan O.P, evinin yakınına park ettiği motosikletinin yerinde olmadığını fark etti.
O.P. Uzunköprü Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayetçi oldu.