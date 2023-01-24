Edirne'de ruhsatsız tabanca ve uyuşturucuyla yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı

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EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde ruhsatsız tabanca ve uyuşturucuyla yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeni Mahalle'de boş arazide durumundan şüphelendikleri otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada 3 ruhsatsız tabancayla 17 fişek ve uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan M.F.E, S.G. ve F.A'nın emniyetteki işlemleri devam ediyor.





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