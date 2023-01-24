Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu konser verecek

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EDİRNE (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu, "Klasik Akşamlar" konseri verecek.

Konserde Yeşim Birgin solist olarak yer alacak.

Topluluğun Türkocağı Caddesi'nde bulunan binasındaki salonda 25 Ocak Perşembe günü saat 20.00'da gerçekleşecek konserde klasik Türk müziği eserleri seslendirilecek.

Biletler biletinial.com, sanat cepte uygulaması ve Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğundan temin edilebilecek.

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