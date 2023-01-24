Trakya'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 617 bin 900 oldu

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EDİRNE (AA) - Trakya'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 2022 sonu itibarıyla 617 bin 900'e yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) geçen yılın aralık ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı.

Buna göre Türkiye'de aralık ayında 137 bin 173 yeni taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

Edirne'de aralık ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı araç sayısı 173 bin 533'e ulaştı.

Tekirdağ'da 300 bin 844, Kırklareli'nde ise 143 bin 523 olarak kayıtlara geçti.

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