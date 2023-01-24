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Sosyal konut müjdesini, Trakya'daki Roman vatandaşlar sevinçle karşıladı

AA

Sosyal konut müjdesini, Trakya'daki Roman vatandaşlar sevinçle karşıladı

EDİRNE (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "2023 Roman Buluşması-Yüzyılın Romanını Birlikte Yazıyoruz" programında duyurduğu konut projesi, Trakya'daki Roman sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri tarafından sevinçle karşılandı.

Edirne Roman Derneği Başkanı Erdinç Çekiç, AA muhabirine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği müjdenin, Romanları "müthiş derecede" memnun ettiğini söyledi.

"Her Roman'a bir yuva" sloganıyla duyurulan projenin umut ve beklenti yarattığını belirten Çekiç, "12 ilde pilot çalışma yapılacağı, bu illerden birinin de Edirne olacağını biliyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın yanı sıra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının bu konuyla ilgili destekçi olduğu projede, sosyal konutların planlarının Roman toplumunun kültürü ile dokusuna uygun ve yerinde iyileştirme modelleriyle yapılabilmesi için gayret sarf ediliyor." dedi.

Çekiç, Keşan'da 120 konutluk bir proje olduğunu, yakın dönemde Edirne'deki bir mahallede de sosyal konutların yapımına başlanacağını dile getirdi.

Konut konusunun Romanlar için çok önemli bir sorun teşkil ettiğinin görülmesi gerektiğini vurgulayan Çekiç, "Bugün dar odalarda, küçük evlerde, sağlıklı şartların oluşmadığı yerlerde oturan Roman toplumunun konut sorununu, erken evlilikler ve okul devamsızlıklarının sebebi olarak görebiliriz. Düzenli bir hayata geçişin temel merkezi konutlar olacaktır diye düşünüyoruz. Bu alanda atılan bu adımı son derece memnuniyetle ve mutlulukla karşıladık. Allah Sayın Cumhurbaşkanımızdan razı olsun." diye konuştu.

Çekiç, projede emeği geçen tüm yetkililere teşekkür etti.

Konutlarla ilgili sürecin en kısa sürede hayata geçirileceğini umduğunu aktaran Çekiç, "Seçimden önce birkaç yerde kazma vurulacak diye bekliyoruz. Türkiye'de bugün her kesimin olduğu gibi Romanların da kucaklandığı, onların da sorunlarına müdahil olunduğu bir süreç yaşıyoruz. Bugüne kadar görülmemiş, eksik kalmış kısımları sahiplenen Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı arz ediyorum." ifadelerini kullandı.

- "Kırklareli'nin buna ihtiyacı vardı"

Kırklareli Roman Dernekleri Federasyonu Başkan Yardımcısı Mustafa Ovarda da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu konut projesinin, Roman vatandaşlarda heyecan oluşturduğunu söyledi.

Haliç Kongre Merkezi'ndeki toplantıya kendisinin de katıldığını anlatan Ovarda, Erdoğan'ın eğitim, barınma, sağlık ve sosyal aktivitelerin daha akıcı olması konusunda güzel bir çalışma başlattığını dile getirdi.

Roman vatandaşların en büyük sorununun barınma olduğuna işaret eden Ovarda, "Kırklareli'nin buna ihtiyacı vardı. Toplum maalesef en büyük sıkıntıyı barınmada yaşıyor. Cumhurbaşkanımızın da bu kanayan yaraya merhem olması farkındalık yaratacaktır diye düşünüyorum. Hayırlara vesile olsun." diye konuştu.

Ovarda, tüm Roman temsilcilerinin bu projeye katkıda bulunması gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Güzel bir çalışma. Biz de katkı sunma konusunda elimizden gelen bütün gayreti sarf edeceğiz. Toplantıda özellikle Cumhurbaşkanımızın birebir yaptığı görüşmeler olağanüstü geçti. Bir kez daha açık ve net söylüyorum. Türk bir liderin Romanlarla bu şekilde birebir muhatap olması gerçekten olağanüstü bir şeydi. Bu konuda özellikle eğitim, barınma, sağlık ve sosyal yardımlaşmanın Romanların üzerinde çok büyük etkisi olacağını düşünüyorum. Özellikle barınmada çok büyük ses getireceğini tahmin ediyorum. Bu işin isim babası Cumhurbaşkanı olsa da bunun takip sürecini başlatacak olan valilerimizdir. Valilerimizin de bu konuda çok canlı ve akıcı bir tutum sergilemeleri gerekiyor."

- "Birçok Roman vatandaşın ev alma umudu arttı"

Tekirdağ Roman Kültürünü Yaşatma ve Müzisyenler Derneği Başkanı Ümit Satılmış ise Romanlara yönelik önemli bir projenin hayata geçirilecek olmasından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Projeyle ilgili gelişmeleri dikkatle takip ettiklerini, sosyal konutlarla ilgili fiyat ve taksitlerin uygun olmasını beklediklerini aktaran Satılmış, "Cumhurbaşkanımızın açıkladığı proje bizleri son derece mutlu etti. Projeyle birçok Roman vatandaşın ev alma umudu arttı. Bir insan başka ne isteyebilir ki? Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun." dedi.



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