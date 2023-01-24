Uğur Mumcu Edirne'de anıldı

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EDİRNE (AA) - Araştırmacı gazeteci yazar Uğur Mumcu, ölümünün 30. yılında Edirne'de anıldı.

Anma töreni kapsamında belediye önünde toplanan kortej Edirne Belediyesi Bandosu eşliğinde Atatürk Anıtı'na kadar yürüdü.

Anıta çelenk sunumu, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından grup, Uğur Mumcu Parkı’na geçti.

Atatürkçü Düşünce Derneği Edirne Şube Başkanı Celil Özcan, burada yaptığı konuşmada, Mumcu'yu rahmet ve minnetle andıklarını söyledi.

Mumcu'nun hatırası önünde saygıyla eğildiklerini belirten Özcan, "Laikliğin ve demokrasinin yılmaz savunucusu kalpaksız Kuvayı Milliyeci Uğur Mumcu, 30 yıl önce 24 Ocak 1993 günü Ankara'da Karlı Sokak'taki evinin önünde arabasına konulan bombanın patlaması sonucu suikasta kurban gitti." dedi.

Tören parktaki Uğur Mumcu büstüne karanfil bırakılmasının ardından sona erdi.

Törene, Edirne Belediye Başkan Vekili Selçuk Çakır, Edirne İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Geçmiş, siyasi parti ve sivili toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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