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EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi (TÜ) arama kurtarma gönüllüleri sertifikalarını aldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, afet öncesi ve sonrası farkındalığı artırmak amacıyla çalışmalarını sürdüren TÜ bir yandan da afet eğitimlerine devam ediyor.

Afet eğitim yılı kapsamında geçen yıl "40 yıl 40 tatbikat" sloganıyla çeşitli eğitim faaliyetleri gerçekleştiren TÜ, çalışmalarına devam ediyor.

TÜ'nün gönüllü personellerinden oluşan arama kurtarma ekibi, AFAD ile yapılan iş birliği kapsamında düzenlenen eğitimi başarı ile tamamlayarak AFAD gönüllüsü oldu.

Gönüllü arama kurtarma ekibine sertifikaları Genel Sekreter Yardımcısı ve Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Öğretim Görevlisi Burak İşçimen tarafından verildi.

- Keşan'da gazetecilere ödül verildi

Keşan'da "Gazetecilik Vefa Ödülleri" töreni düzenlendi.

Keşan Belediyesi Selim Sesler Konferans ve Tiyatro Salonu'nda düzenlenen tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu törende, basın mensuplarına hiç bir zaman "kör ve nankör" olmadıklarını belirtti.

Basın mensuplarının kıymetini unutmadıklarını ifade eden Helvacıoğlu, "Kardeşlerimin kıymetini unutmadık, unutmuyoruz ve unutmayacağız. Haber peşinde koşan için de verimli haber kaynağına paha biçilmez. İyi bir basın mensubu için üreten bir yerel yönetim çok önemlidir. Takdir sizlerindir, lakin bana kalırsa, tam basına göre bir belediyeyiz. Çünkü, haber için devamlı üreten bir kaynağız."dedi.

Helvacıoğlu, gecede ödül alan basın mensuplarını kutlayarak meslek yaşamlarında başarılar diledi.

Türkiye Yerel Basın Birliği Edirne Şubesi Başkanı Erdoğan Demir ise Keşan basınının ne kadar büyük bir aile olduğunu hep birlikte gördüklerini ilçede bir ilke de imza atarak mesleğine ömrünü adayan uzun yıllar hizmet veren gazetecilere vefa ödülleri verdiklerini söyledi.

Tören, Keşan'da gazetecilik görevi yapan basın mensuplarına plaket takdimi ile sona erdi.



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