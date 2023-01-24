Edirne'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

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EDİRNE (AA) - Edirne'de bir eve düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde satışı yapıldığı tespit edilen bir evde arama gerçekleştirdi.

Aramada, 51 gram skunk, hassas terazi ve uyuşturucu madde öğütücü aparat ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.



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