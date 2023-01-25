KEFEK Başkanı Aksal, Sağlık Bakanı Koca'yı ziyaret etti

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EDİRNE (AA) - TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı ziyaret etti.

Aksal, yaptığı yazılı açıklamada, TBMM'de ziyaret ettiği Koca ile Edirne'de devam eden sağlık yatırımlarını görüştüklerini belirtti.

Edirne'de 20 yılda çığır açan modern ve kolay erişilebilir sağlık yatırımlarına devam edeceklerini ifade eden Aksal, şunları kaydetti:

"Uzunköprü ilçemizde yapımı hızla devam eden devlet hastanemiz, Keşan'da ağız diş sağlığı merkezi, aile sağlığı merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu yapımı ile Keşan Devlet Hastane'mize anjiyo ünitesi kurulması, ilimizin doktor ihtiyaçları başta olmak üzere devam eden ve planlanan projelerimiz ile ilgili istişarelerde bulunduk. Ayrıca, Keşan Devlet Hastanesi İpsala ek binası idari-mali yönden ayrılarak İpsala Devlet Hastanesi olarak 30 yatak kapasitesiyle hemşerilerimize hizmet edecektir. Keşan Devlet Hastanemiz ise mevcut 150 yatak kapasitesi ile hizmete devam edecektir. Sayın Bakanımıza ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ilimizin ve ülkemizin sağlık projelerine ilişkin destekleri için teşekkür ediyorum."





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