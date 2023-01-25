Edirne'de "kış okuluna" giden öğrenciler kod yazılımı öğreniyor, robot yapıyor

Su içmek için en doğru zamanlar! Bu vakitlerde içilen su vücuda çok iyi geliyor

Günde 1 bardak içince ne kolesterol kalıyor ne de ağrı! Diyet listelerinin bir numaralı mucizesiyle fazla kilolara son

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

EDİRNE (AA) - Edirne'de öğrenciler yarıyıl tatilinde Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) başlatılan kış okulunda ilgi alanına göre becerilerini geliştiriyor.

Yaz okullarının ardından bu yıl ilk kez yarıyıl tatilinde Bilim ve Sanat Merkezlerinde (BİLSEM) "bilim" ve "sanat" kursları başlatıldı.

Bu kapsamda Edirne'deki Şehit Nefize Çetin Özsoy Bilim ve Sanat Merkezinde "yazılım geliştirme", "robotik", "drama", "akıl oyunları" ve "görsel sanatlar" olmak üzere 5 alanda, eğlenceli ve yenilikçi öğrenme yaklaşımlarını içeren ücretsiz kurslar açıldı. Kurslara 36 öğrenci katıldı.

Şehit Nefize Çetin Özsoy Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Fulya Nil Şeren, AA muhabirine, kış okulunda planladıkları eğitim programında, öğrencilerin bilişsel ve duyuşsal gelişimlerini destekleyici etkinlikler yapılmasına önem verdiklerini söyledi.

Şeren, öğrencilerin kurslarda eğlenerek öğrendiğini ve tatillerini kaliteli geçirdiğini ifade etti.

Bilgisayar öğretmeni Eren Başkol da kış okulunda öğrencilere ilgi ve yetenekleri doğrultusunda dersler verdiklerini anlattı.

Kursta, robotik kodlama eğitimi gerçekleştirdiklerini belirten Başkol, şunları kaydetti:

"Burada yazılım ve mekanikle ilgili haftanın iki günü dörder saat derslerimiz devam ediyor. Birçok öğrencimiz tatili evlerinde geçiriyor ama tabii BİLSEM'i tercih eden öğrencilerimiz kendilerini çok iyi hissettiklerini ve güzel şeyler öğrendiklerini, hayatlarını bunlarla geliştireceklerini söylüyorlar. Biz de bu gelişimi görüyoruz. Kesinlikle onlar için çok güzel bir deneyim oluyor."

- "Eğitimlerimizde robot yapıyoruz"

Kursa devam eden öğrencilerden Kaya Güneş Sivrikaya ise kursta kod yazmayı öğrendiğini söyledi.

Makinelere ilgi duyduğunu anlatan Sivrikaya, "Kış okulu çok güzel geçiyor. Evde oturmaktan daha iyi bence. Eğitimlerimizde robot yapıyoruz, kod ve yazılımlar oluşturuyoruz. Gelecekte yazılım mühendisi ya da astronot olmayı planlıyorum." diye konuştu.

Öğrencilerden Arda Kuzey Çiftçi ise yarıyıl tatilini verimli geçirmek için kış okulunu tercih ettiğini dile getirdi.

"Yazılım geliştirme" ve "robotik" kursuna katıldığını belirten Çiftçi, "Öğretmenlerimiz burada bize kod yazmayı öğretiyor. Robotlarla blok kodlama öğreniyoruz. Çok eğlenceli geçiyor." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.