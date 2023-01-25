Edirne Göç İdaresi tarafından "Kamu Kurumlarını Bilgilendirme Toplantısı" düzenlendi

Günde 1 bardak içince ne kolesterol kalıyor ne de ağrı! Diyet listelerinin bir numaralı mucizesiyle fazla kilolara son

Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! Uzmanların mutlaka tüketin dediği kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

EDİRNE (AA) - Edirne Göç İdaresi tarafından "Kamu Kurumlarını Bilgilendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.

Kentteki bir otelde gerçekleştirilen toplantı, Edirne Vali Yardımcısı Sıdkı Zehin, Göç İdaresi Başkanlığı Uyum Faaliyetleri Dairesi Başkanı Burak Yaşar ve İl Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu'nun açılış konuşmalarıyla başladı.

Toplantıda, Türkiye ve Edirne'de gerçekleşen düzenli ve düzensiz göç olayları hakkında kamu kurumları temsilcilerine detaylı bilgiler verildi.

Uyum Faaliyetleri Dairesi Başkanı Yaşar, Türkiye'nin kapsamlı bir göç politikası yürüttüğünü ve düzensiz göçle en iyi mücadele eden ülkelerin başında geldiğini belirtti.

"Göç Yönetimi" başlıklı bir sunum yapan Yaşar, göç konusundaki gelişmelerle ilgili bilgiler verdi.

Konuşmaların ardından kurumlar arasında koordinasyonun en iyi düzeyde yürütüldüğü örnek şehirlerden olan Edirne'de, yeni gerçekleştirilecek projeler üzerinde görüşmeler yapıldı.

Program, soru-cevap bölümü ve önerilerin sunulmasının ardından sona erdi.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.