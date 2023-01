EDİRNE (AA) - AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Regaip Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

İba, mesajında, üç ayların manevi sofrasına ve bereket iklimine açılan kapı olan Regaip Kandili'ne erişmenin mutluluk ve heyecanı içerisinde olduklarını belirtti.

Regaip Kandili'nin, üç ayların manevi ziyafetinin habercisi olduğunu ifade eden İba, şunları kaydetti:

"Bu mübarek ayların ve önümüzdeki günlerde ardı ardına idrak edeceğimiz mübarek gecelerin merhamet, sevgi, kardeşlik ve dayanışma ikliminde geçmesini diliyorum. Bu gecede semaya açılan ellerin geri çevrilmeyeceğine gönülden inanıyorum. Ramazan ayına yaklaştığımızın da müjdesi olan üç ayların ve yarın idrak edeceğimiz Regaip Kandili gecemizin, milletimizin birliğine, beraberliğine vesile olmasını niyaz ediyorum. Mevla'dan bizi recep ayına kavuşturduğu gibi mübarek şaban ve ramazan aylarına kavuşturmasını ve ardından da Ramazan Bayramı'yla bizleri onurlandırmasını diyorum."

- Tekin, Regaip Kandili'ni kutladı

Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Sinan Tekin, Regaip Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Tekin, mesajında, Regaip Kandili'nin, tüm Müslümanlar için mukaddes bir gece olduğunu belirtti.

Bu manevi iklimin İslam dünyasının uyanışına ve dirilişine vesile olmasını dileyen Tekin, "Sadece kalplerimizin değil coğrafyamızın da huzura ve sükunete ermesini sağlasın. Millet olarak tüm hain ve şer odaklarına karşı birlik ve beraberliğimizi bu mübarek günler vesilesi ile daha da güçlendirmeliyiz. Bu gecenin anlam ve önemine binaen huzur ve adaletin hakim olduğu bir dünyaya vesile olması duası ile bütün İslam aleminin Regaip Kandili'ni tebrik ederim." ifadelerini kullandı.

- TÜ'nün projesi TÜBİTAK'tan destek alacak

Trakya Üniversitesi Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Kenan Terzioğlu ile İpsala Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Dr. Senem Demirkıran tarafından geliştirilen proje, TÜBİTAK tarafından desteklenmeye hak kazandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Demirkıran'ın yürütücü, Terzioğlu'nun araştırmacı olduğu "Trakya Bölgesinde Dijital Devlet Ekosisteminin Güçlendirilmesi: Dijital Vatandaşlık Farkındalığının Yaratılması ve Dijital Vatandaşlık Ölçeği Geliştirilmesi" başlıklı projenin, TÜBİTAK 1002 Programı kapsamında desteklenmesine karar verildi.

Proje ile Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli illeri kapsamında dijital vatandaşlık algısının araştırılarak konuyla ilgili eksikliklerin belirlenmesi ve atılması gereken adımlara ilişkin politika önerilerinin oluşturulması, yapılan araştırma ile dijital vatandaşlık farkındalığının yaratılması, dijital vatandaşlık ile ilgili yeni bir ölçek oluşturulması ve yönetim modelinin geliştirilmesi amaçlanıyor.

- Keşan'da sokak hayvanlarının tedavisinde yeni röntgen cihazı kullanılıyor

Keşan Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yeni alınan röntgen cihazı merkezdeki hayvanların tedavisinde kullanılıyor.

Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, sokak canlarını koruyan ve onların yaşam hakkını en iyi şekilde gözeten belediyelerin başında geldiklerini belirtti.

Yeni alınan röntgen cihazı ile can dostlarının tedavilerine etkili ve yerinde çözümler üretmeye başladıklarını ifade eden Helvacıoğlu, "Sert doku ve kırıkların görüntülendiği cihaz ile barınağa gelen sokak canları daha sağlıklı, hızlı ve etkili şekilde tedavi edilebiliyor. Barınağımız son derece modern ve donanımlı. Sokak hayvanlarını rehabilite edip her türlü bakımını yapıyoruz. Can dostlarımızın sağlığı ve güvenliği bizlere emanet." ifadelerini kullandı.

