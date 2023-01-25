Edirne'de uyuşturucu ele geçirilen araçtaki 2 zanlı tutuklandı

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EDİRNE (AA) - Edirne'de bir araçta uyuşturucu ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 2 şüphelinin kente uyuşturucu getireceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerin Havsa gişelerinde durdurduğu araçta yapılan aramada, 77 gram metamfetamin ve 100 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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