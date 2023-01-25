Edirne'de uyuşturucu ele geçirilen araçtaki 2 zanlı tutuklandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Edirne'de uyuşturucu ele geçirilen araçtaki 2 zanlı tutuklandı

AA

Edirne'de bir araçta uyuşturucu ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Edirne'de uyuşturucu ele geçirilen araçtaki 2 zanlı tutuklandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de bir araçta uyuşturucu ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 2 şüphelinin kente uyuşturucu getireceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerin Havsa gişelerinde durdurduğu araçta yapılan aramada, 77 gram metamfetamin ve 100 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Edirne'den kısa kısa
YEREL HABERLER Edirne'den kısa kısa
Trakya'da ayçiçeği ekimi yaklaşırken "derin sürümle toprağın nemini kaybetmeyin" uyarısı
YEREL HABERLER Trakya'da ayçiçeği ekimi yaklaşırken "derin sürümle ...
Edirne Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Edirne Ticaret Borsası
Edirneli ciğerciler tava ciğer için belirlenen "tavan fiyat"ın altında satış yapıyor
YEREL HABERLER Edirneli ciğerciler tava ciğer için belirlenen "tavan ...
Yeraltı su seviyesindeki azalma suyun nehirlere taşınmasını engelliyor
YEREL HABERLER Yeraltı su seviyesindeki azalma suyun nehirlere ...
Edirne Göç İdaresi tarafından "Kamu Kurumlarını Bilgilendirme Toplantısı" düzenlendi
YEREL HABERLER Edirne Göç İdaresi tarafından "Kamu Kurumlarını ...
(Görüntülü) EDİRNE VALİSİ KIRBIYIK HALKALI-KAPIKULE HIZLI TREN HATTI İLK ETABI 2024&#039;TE TAMAMLANACAK
YEREL HABERLER (Görüntülü) EDİRNE VALİSİ KIRBIYIK HALKALI-KAPIKULE ...
Edirne'de "kış okuluna" giden öğrenciler kod yazılımı öğreniyor, robot yapıyor
YEREL HABERLER Edirne'de "kış okuluna" giden öğrenciler kod yazılımı ...
Edirne Valisi Kırbıyık: Halkalı-Kapıkule hızlı tren hattı ilk etabı 2024'te tamamlanacak
YEREL HABERLER Edirne Valisi Kırbıyık: Halkalı-Kapıkule hızlı tren ...
KEFEK Başkanı Aksal, Sağlık Bakanı Koca'yı ziyaret etti
YEREL HABERLER KEFEK Başkanı Aksal, Sağlık Bakanı Koca'yı ziyaret ...
Edirne'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı
YEREL HABERLER Edirne'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli ...
Edirne Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Edirne Ticaret Borsası
(Görüntülü) UĞUR MUMCU, ÖLÜMÜNÜN 30&#039;UNCU YILDÖNÜMÜNDE EDİRNE&#039;DE ANILDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) UĞUR MUMCU, ÖLÜMÜNÜN 30'UNCU ...
Edirne'den kısa kısa
YEREL HABERLER Edirne'den kısa kısa
Yunanistan´a kaçmaya çalışan DHKP/C şüphelisi yakalandı (2)
YEREL HABERLER Yunanistan´a kaçmaya çalışan DHKP/C şüphelisi ...
Gülay Apa Kurtişoğlu: Kırkpınar Stadı'nın güreşlere yakışır vaziyette başka bir alana inşa edilmesi gerekir
YEREL HABERLER Gülay Apa Kurtişoğlu: Kırkpınar Stadı'nın güreşlere ...
Edirne'de 2 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı
YEREL HABERLER Edirne'de 2 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken ...
Yunanistan´a kaçmaya çalışan DHKP/C şüphelisi yakalandı
YEREL HABERLER Yunanistan´a kaçmaya çalışan DHKP/C şüphelisi ...
Uğur Mumcu Edirne'de anıldı
YEREL HABERLER Uğur Mumcu Edirne'de anıldı
Edirne'de badem ağaçları tomurcuk verdi
YEREL HABERLER Edirne'de badem ağaçları tomurcuk verdi
Sosyal konut müjdesini, Trakya'daki Roman vatandaşlar sevinçle karşıladı
YEREL HABERLER Sosyal konut müjdesini, Trakya'daki Roman vatandaşlar ...
Yunanistan'a kaçmaya çalışan DHKP/C şüphelisi yakalandı
YEREL HABERLER Yunanistan'a kaçmaya çalışan DHKP/C şüphelisi ...
(Görüntülü) &#039;KIRKPINAR STADI GÜREŞLERE YAKIŞIR ŞEKİLDE BAŞKA ALANA İNŞA EDİLMELİ&#039;
YEREL HABERLER (Görüntülü) 'KIRKPINAR STADI GÜREŞLERE YAKIŞIR ...
'Kırkpınar stadı güreşlere yakışır şekilde başka alana inşa edilmeli'
YEREL HABERLER 'Kırkpınar stadı güreşlere yakışır şekilde başka ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.