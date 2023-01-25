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EDİRNE (AA) - Süloğlu'nda, İsveç'in başkenti Stockholm'deki Türk Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki amacıyla sabah namazında Kur'an-ı Kerim okundu.

İlçe Müftüsü İsa Demirkaynak, Kur'an-ı Kerim yakılmasının İslam'a yapılmış bir saygısızlık olduğunu belirtti.

Programın ardından sabah namazına katılan vatandaşlara çorba ikram edildi.

- Kaymakamlıkta değerlendirme toplantısı

Süloğlu Kaymakamlığı'nda "2022 Yılı Değerlendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Özgür Kaya, kurum müdürlerinden yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Toplantıda, 2023 yılında yapılması planlanan projeler ve çalışmalar hakkında da fikir alışverişinde bulunuldu.

- Orman İşletme Müdürü Aksoy, Kaymakam Kaya'yı ziyaret etti

Edirne Orman İşletme Müdürü Murat Aksoy, Süloğlu Kaymakamı Özgür Kaya'yı ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, ziyarette Küküler Konaklamalı Orman Parkı'nın turizme kazandırılması için yapılması planlanan projeler görüşüldü.



İlçedeki Bal Ormanı'nın ekonomiye katkısının artırılması ve Cumhuriyetin 100. yılı için yapılması planlanan "Hatıra Ormanı" çalışmaları hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu.

- "Aile Eğitim Projesi"

Havsa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce "Aile Eğitim Projesi" kapsamında program düzenlendi.



Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, toplantıda eğitim programı hakkında bilgi verildi.

Programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Özkan Fidan, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Hakan Aygün ve muhtarlar katıldı.













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