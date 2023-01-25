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EDİRNE (AA) - İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, köy ziyaretlerini sürdürüyor.

İpsala Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Sevgili, sorunları yerinde tespit etmek ve vatandaşlarla görüşmek için ilçe merkezi, belde ve köyleri ziyaret etmeye devam ediyor.

Sevgili, Sarpdere köyü ziyaretinde muhtar Hasan Dal, azalar ve vatandaşlarla sohbet etti, istek ve problemlerini dinledi.

Ziyaretlerde, kurum müdürleri ve İl Genel Meclisi üyeleri de yer aldı.

- MHP'li Tercan esnafı ziyaret etti

MHP Edirne İl Başkanı Zakir Tercan, ziyaretlerinde esnafın talep ve sıkıntılarını dinledi.

Tercan, yaptığı konuşmada, MHP'nin esnafın sesi olduğunu belirtti.

MHP'nin devirle devranla, parayla pulla, menfaatle çıkarının olmadığını anlatan Tercan, şunları kaydetti:

"Yüce davaya gönül vermişiz. Dilde değil, elde değil, yürekten sevmişiz. Yolumuza devam ediyoruz. Çalışarak, mücadele ederek bugünlere geldik. Geçmişten bugüne, bugünden yarınlara her zaman esnafımızın haklarını korumak için MHP bir kale olmuştur, olacaktır. MHP her platformda esnafımızın sesi olmaya devam edecektir."

Tercan, seçimlerde Edirne'den MHP milletvekili çıkarmayı hedeflediklerini belirtti.

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