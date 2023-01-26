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Edirne'den kısa kısa

AA

Edirne'den kısa kısa

EDİRNE (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu tarafından "Klasik Akşamlar" konseri verildi.

Türk Ocağı Caddesi'nde bulunan topluluk binasında düzenlenen konserde, solist Yeşim Birgin 13 eser icra etti.

Topluluk Müdürü Gökçe Bahar Bahçe, AA muhabirine, tek solist ile düzenlenen konserin "Klasik Akşamlar" serisinin ikincisi olduğunu söyledi.

Konserde Türk musikisine ait nadide eserlerin seslendirildiğini belirten Bahçe, "Tek solistli gerçekleştirdiğimiz konserin ardından farklı konserler ile sanat sezonuna devam edeceğiz." dedi.

- Yarıyıl kampına katılan öğrencilere sertifikaları verildi

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Balıkesir'in Güre ilçesinde düzenlenen yarıyıl kampını ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kampın son gününde Keşanlı öğrencileri ziyaret eden Helvacıoğlu, öğrencilere sertifikalarını verdi.

Helvacıoğlu, burada yaptığı konuşmada, çocukların hayat yolunda bir deneyim yaşadığını belirtti.

Hayatın sadece sınavlarda gösterilen başarıdan ibaret olmadığını aktaran Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

"Sınavda başarılı olmak kadar hayatta başarılı olmak da önemlidir. Her şeyi en ince detayına kadar planladığımız, her günü dolu dolu geçen kampımızda her şeyin en iyisine layık olan çocuklarımız nitelikli zaman geçirirken, hayat yolunda gerçek bir deneyim yaşadılar. Tüm çocuklarımız için arkadaşlıklar, dostluklar, eğitici ve öğretici birçok etkinlikle dolu kamplar düzenlemeye devam edeceğiz."

- Helvacıoğlu, Edremit Belediyesini ziyaret etti

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan'ı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Helvacıoğlu, ziyarette yaptığı konuşmada, yarıyıl kampında olan Keşanlı öğrencilere desteğini esirgemeyen Hasan'a teşekkür etti.

Helvacıoğlu, bölge belediye iş birlikleri sayesinde projeler üretmeye devam edeceklerini kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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