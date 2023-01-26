Edirne'deki denetimlerde uyuşturucuyla yakalanan şüpheliler gözaltına alındı

EDİRNE (AA) - Edirne'de polis ekiplerinin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı.
Uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını sürdüren polis ekipleri, durumunda şüphelendiklerini M.Ç, E.K. ve A.B'yi kent merkezinde durdurdu.
Şüphelilerin üst aramalarında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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