Edirne'deki denetimlerde uyuşturucuyla yakalanan şüpheliler gözaltına alındı

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EDİRNE (AA) - Edirne'de polis ekiplerinin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını sürdüren polis ekipleri, durumunda şüphelendiklerini M.Ç, E.K. ve A.B'yi kent merkezinde durdurdu.

Şüphelilerin üst aramalarında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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