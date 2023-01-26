TÜ ev sahipliğinde "Balkan Araştırmalarının Güncel Meseleleri" çalıştayı düzenlendi

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EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi (TÜ) Balkan Araştırma Enstitüsü tarafından "Balkan Araştırmalarının Güncel Meseleleri" başlıklı çalıştay gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, çevrim içi düzenlenen toplantıya Türkiye'deki 10 üniversiteden Balkan Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkez müdürleri ile Trakya Üniversitesi Balkan Araştırma Enstitüsü Danışma Kurulu üyeleri katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Trakya Üniversitesinin Balkanlarda marka olma yolunda etkinliğini ve gücünü her geçen gün artırdığını belirtti.

Balkan Araştırma Enstitüsünün, Trakya Üniversitesinin Balkanlar misyonu ve vizyonu doğrultusunda önemli işlere imza attığını aktaran Tabakoğlu şunları kaydetti:

"Trakya Üniversitesi, Balkanlar odaklı çalışmaları ile Türkiye'deki en önemli eğitim kurumlarının başında geliyor. Balkan araştırmaları alanında ülkemizde tek olan enstitümüzün etkinlik alanını genişletmesi ve gelişime liderlik edecek projeler üretmesi için çalışıyoruz. Trakya Üniversitesi olarak bu alanda güçlü olan akademik yapımızı ilerleyen süreçte daha da geliştirecek ve genişletecek adımlar atıyoruz. Üniversitemiz adına Balkan ülkelerinde Balkan Çalışmaları alanında lisansüstü eğitim gören ve bulundukları ülkelerin dilini öğrenen öğrencilerimiz var. Onların eğitimlerini tamamlayarak dönmelerinin ardından Balkan Araştırma Enstitümüz daha güçlü bir yapıya sahip olacak."

TÜ Balkan Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. İbrahim Kelağa Ahmet ve Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Ali Hüseyinoğlu'nun moderatörlüğünde gerçekleştirilen çalıştayda, Balkan Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkez müdürleri ve Trakya Üniversitesi Balkan Araştırma Enstitüsü Danışma Kurulu üyeleri, Balkan araştırmaları ile ilgili pek çok konuda görüş ve önerilerini paylaştı.





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