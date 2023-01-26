Edirne'de asayiş

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EDİRNE (AA) - Uzunköprü'de, evinin bahçesindeki kömürlükten banyo malzemeleri çalınan kişi polise başvurdu.

Muradiye Mahallesi'nde yaşayan S.S, bahçesindeki kömürlüğün kapısının zorlanarak içeri girildiğini ve banyo malzemelerinin yerinde olmadığını fark etti.

S.S, Uzunköprü Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayetçi oldu.

- Motositklet hırsızlığı

Süloğlu'nda motosikleti çalınan kişi polise başvurdu.

Sürekli kalmadığı evinin bahçesini kontrol eden A.Ç, motosikletinin yerinde olmadığını fark etti.

A.Ç, Süloğlu Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayetçi oldu.

- Evden hırsızlık

Edirne'de, evinden televizyonu ve bazı eşyaları çalınan kişi polise başvurdu.

Nişancıpaşa Mahallesi'nde yaşayan K.E, evini kontrol ettiğinde televizyonu ve bazı eşyaların yerinde olmadığını fark etti.

Ev sahibi K.E, Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayetçi oldu.









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