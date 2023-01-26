Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

EDİRNE (AA) - MHP Edirne İl Başkanı Zakir Tercan, esnaf ziyaretlerinin sürdüğünü bildirdi.

Tercan, yaptığı yazılı açıklamada, esnafla buluşarak talep ve dileklerini dinlediklerini belirtti.

Azim ve gayretle çalışmaların sürdüğünü aktaran Tercan, "MHP'yi Edirne'de istenilen seviyeye getireceğimizden asla kimsenin şüphesi olmasın. Çünkü hedefimiz yapılacak olan seçimlerde milletvekili çıkarmak. Bizim muradımız, muteber arzumuz her zaman ve her zeminde gönüller yapmak, gönüller kazanmaktır. Çünkü bizim hareketimiz bir gönül hareketi, bir sevda seferberliğidir." ifadelerini kullandı.

- Verem Eğitimi ve Farkındalık Haftası

Edirne İl Sağlık Müdürlüğü tarafından "Verem Eğitimi ve Farkındalık Haftası" etkinlikleri kapsamında okul öncesi, ilkokul ve ortaokul yöneticilerine yönelik bilgilendirme eğitimi düzenlendi.

Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, müdürlüğün Arda Toplantı Salonu'nda düzenlenen programda verem hastalığı hakkında bilgiler verildi.

İl Sağlık Müdürlüğü Tüberküloz İl Koordinatörü Dr. Cem Terzi, hastalığın belirtileri, korunma uygulamaları ve tedavi süreçlerini anlattı.

Toplantıya, İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, İl Sağlık Müdürü İshak Yıldırım ve okul yöneticileri katıldı.









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