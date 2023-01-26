EDİRNE (AA) - Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Nihat Kınık ve beraberindeki heyet, Dünya Gümrük Günü dolayısıyla Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık'ı ziyaret etti.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Kırbıyık, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek Gümrük Günü'nü kutladı.
Edirne'deki gümrük çalışanlarının başarılı çalışmalar gerçekleştirdiğini belirten Kırbıyık, şunları kaydetti:
"Gümrük çalışanlarımız, sınır kapılarımızda gerek vatandaşlarımıza hızlı ve kaliteli hizmet sunulması noktasında ve gerekse gümrük geçişlerinde kontrol ve güvenliğinin tesis edilmesinde çok başarılı çalışmalar ortaya koyuyor. Yapmış oldukları başarılı çalışmalardan ötürü tüm personellerimize teşekkür ediyorum. Sizlerin ve tüm gümrük teşkilatımızın Dünya Gümrük Günü'nü kutluyor, başarılı çalışmalarınızın devamını diliyorum."
Ziyarette, Gümrük Bölge Müdür Yardımcısı İlyas Ayyıldız, Kapıkule Gar Gümrük Müdürü Hayati Demir, Kapıkule Gümrük Müdürü Cihangir Tüysüz ve Gümrük ve Turizm İşletmeleri Müdürü Ertuğrul Irkıçatal ve gümrük çalışanları yer aldı.