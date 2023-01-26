EDİRNE (AA) - Edirne Belediyesince, Regaip Kandili dolayısıyla kandil simidi dağıtıldı.
Saraçlar Caddesi'nde kurulan stantta belediye personelince vatandaşlara kandil simidi ikram edildi.
Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mümin Tolgahan Arıcanlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Regaip Kandili'nin insanlığa sağlık ve huzur getirmesi temennisinde bulunarak 15 farklı noktada 20 bin kutu simit dağıtıldığını belirtti.
- İpsala'da 2022'de 9,5 milyon balık üretildi
İpsala Su Ürünleri Üretim İstasyonu'nda 2022 yılında 9,5 milyon balık üretildi.
2020 yılında DSİ'den İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne devredilen üretim istasyonunda balık üretiminde artış sağlandı.
153 bin 920 metrekare alana sahip tesiste 31 toprak havuz ve 10 beton havuz bulunuyor.
5 pompaj kuyusundan sağlanan su ile pullu sazan üretimi yapılan tesiste 2022 yılında 9,5 milyon balık üretilerek Türkiye’nin çeşitli yerlerindeki barajlara salındı.