Uzunköprü'de motosiklet çalan 2 zanlı tutuklandı

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EDİRNE (AA) - Uzunköprü ilçesinde motosiklet çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri 15 Ocak'ta Halisehatun Mahallesi'nde park halindeki motosikletin çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler E.Ç'yi gözaltına aldı.

Muradiye Mahallesi'nde ise 22 Ocak'ta park halindeki bir motosikletin çalınmasıyla ilgili F.Ç. yakalandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.





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