Edirne'de hayvan barınağından hırsızlık yapan 2 zanlı tutuklandı

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EDİRNE (AA) - Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde hayvan barınağından hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Uzunköprü Belediyesi Hayvan Barınağı'ndan 7 ve 17 Ocak'ta çeşitli eşyaların çalınması üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, zanlıların kimliklerini belirledi.

Gözaltına alınan zanlılar H.S. ve Y.T. işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan, çalınan malzemelerin satıldığı hurdacı S.K. hakkında "suç eşyasının satın alınması" suçundan tahkikat başlatıldı.



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