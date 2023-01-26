Edirne'de yangında mahsur kalan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı

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EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde yangında mahsur kalan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Büyük Cami Mahallesi Pazar Sokak'ta ikinci el eşya satışı yapılan tezgahta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler kısa sürede bitişikte bulunan diğer seyyar tezgahlara da sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Bu sırada ekipler tezgahların arkasında bağlı bulunan köpeği de kurtardı.

Ekiplerce kontrol altına alınan yangın, söndürüldü.

Olay yerinde inceleme yapan Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, gazetecilere, yangının etraftaki iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alındığını söyledi.

Ekiplerin mahsur kalan bir köpeği kurtardığını belirten Helvacıoğlu, "İtfaiyemiz çok hızlı müdahale etti. Seyyar tezgah sahiplerimizin yeniden iş hayatlarına dönmelerini sağlayacağız. Hepimize geçmiş olsun." dedi.

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