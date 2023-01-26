Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! Uzmanların mutlaka tüketin dediği kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

EDİRNE (AA) - AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Uzunköprü İlçe Başkanlığını ziyaret etti.

Vatandaşların Regaip Kandili'ni kutlayan İba, daha sonra muhtarların ve vatandaşların taleplerini dinleyerek not aldı.

Köylere yapılan ve yapılacak hizmetler hakkında muhtarlarla bilgi alışverişinde bulunan İba, muhtarların taleplerini ilgili kurumlara ilettiklerini belirtti.

Muhtarların devlet ile vatandaşlar arasında köprü olduğunu ifade eden İba, "Edirne'de olduğu gibi ilçelerde, köylerde ve beldelerde de aynı yatırım ve hizmetlerin yapılması için elimizden geleni yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Toplantının ardından İba ve beraberindeki heyet ilçe meydanında vatandaşlara AK Nokta Aracı'nda hazırlanan lokmaları ikram etti.

- İpsala Belediyesi lokma dağıttı

İpsala Belediyesi, Regaip Kandili dolayısıyla vatandaşlara lokma ikram etti.

Ekipler, mahalle ve sokakları dolaşarak vatandaşlara lokma dağıttı.

İpsala Belediye Başkanı Abdullah Naci Ünsal, gazetecilere, Regaip Kandili'nin üç ayların habercisi olduğunu belirtti. Ünsal, İpsalalıların ve İslam aleminin Regaip Kandili'ni kutladı.

- Keşan'da kandil simidi dağıtıldı

Keşan ilçesinde 4 noktada Regaip Kandili dolayısıyla vatandaşlara kandil simidi ikram edildi.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Alpaslan Türkeş Meydanı'nda kurulan stantta vatandaşlara kandil simidi dağıttı.

Keşan İyilik Sağlık Vakfı tarafından ilçede oluşturulan 4 noktada dağıtım yapıldığını anlatan Helvacıoğlu, "Sofralarınız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız isabetli, yuvanız muhabbetli, kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, dualarınız kabul olsun, kandiliniz mübarek olsun." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.