KEFEK Başkanı Aksal, Tarım ve Orman Bakanı Kirişci'yi ziyaret etti

Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! Uzmanların mutlaka tüketin dediği kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

EDİRNE (AA) - TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci’yi ziyaret etti.

Aksal, yaptığı yazılı açıklamada, görüşmede kentte yapılan ve yapılması planlan projelerle ilgili görüş alışverişinde bulunduklarını belirtti.

Edirne'deki bakanlık yatırımları ve projelerini istişare ettiklerini aktaran Aksal, şunları kaydetti:

"Tarım kenti Edirne'mizin verimli topraklarını suyla buluşturmak, tarım potansiyelimizi gerçekleştirmek üzere bakanlığımız bünyesinde birçok projemize hızla devam ediyoruz. Görüşmede, Uzunköprü OSB arazisi Toprak Koruma Kurulu kararının onaylanarak devri, Enez Yamaç Arazileri Sulama Projesinin yatırım programına alınması, Çakmak Barajı'nın inşaatı devam eden 1. kısmı ve 2. merhalesi, Çömlekköy Barajımızın ihale süreci görüşüldü. Ayrıca Edirne'de agropark kurulması ve Hamzadere Barajı sulama kanallarının tamamlanmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulunuldu. Bakanımıza teşekkür ediyorum."









Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.