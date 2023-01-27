Edirne Sarayı ihyası için koordinasyon merkezi kurulacak

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EDİRNE (AA) - Milli Saraylar Başkanlığınca ayağa kaldırılacak Edirne Yeni Sarayı'nın ihyası için koordinasyon merkezi oluşturulacak.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Vali H. Kürşat Kırbıyık, Milli Saraylar Başkanı Dr. Yasin Yıldız ve beraberindeki heyet kentte incelemelerde bulundu.

Açıklamada sözlerine yer verilen Vali Kırbıyık, ihyası için Milli Saraylar Başkanlığına devredilen Edirne Sarayı ile ilgili yapılacak çalışmalar öncesi değerlendirmelerde bulunduklarını belirtti.

Sarayın ihyası için büyük bir adım atıldığını dile getiren Kırbıyık, "Bu çalışmaların sağlıklı şekilde yürütülmesi için burada bir koordinasyon merkezine ihtiyaç duyuluyor. Bu konularda çeşitli incelemelerimiz ve değerlendirmelerimiz oldu. Hızlı bir şekilde hazırlık sürecini tamamlayıp çalışmalara başlanması için gayret sarf ediliyor." ifadesini kullandı.

- Heyetin incelemeleri

Kapalı cezaevi olarak kullanılan ve gelecek günlerde boşaltılması planlanan Mahmudiye Kışlası'nda incelemelerde bulunan Vali Kırbıyık ve Milli Saraylar Başkanı Yıldız, burada gerçekleştirilmesi planlanan restorasyon çalışmalarıyla ilgili değerlendirmeler yaptı.

Kırbıyık ve Yıldız, bir süre önce çıkan yangında kullanılamaz hale gelmesinin ardından yeniden ihya edilen Böcek Mektebi binasında da incelemede bulundu. Yenileme çalışmalarında son aşamaya gelinen Böcek Mektebi'nin yakın zamanda işlev kazandırılarak kullanıma açılması bekleniyor.

Restorasyonun devam ettiği Selimiye Camisi'nde incelemede bulunup yüklenici firma yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi alan Kırbıyık ve Yıldız, Halk Eğitimi Merkezi binası ile restorasyonu süren Rüstempaşa Kervansarayı'nda da inceleme yaptı.

- Edirne Yeni Sarayı

1450'de temeli atılan saray, Kanuni Sultan Süleyman döneminden itibaren pek çok kez tamir gördü, zaman zaman da eklentiler yapıldı. Bazı padişahların saltanatları boyunca Edirne'ye hiç gelmemesi nedeniyle kullanılmayan sarayda tahribat başladı.

1752'deki büyük deprem ve 1776'daki yangınla tahribat süreci devam eden sarayın 1827'de bir kısmı tamir edildi. 1829'da Edirne'yi işgal eden Rusların ordugah olarak kullandığı saray büyük zarar gördü.

Vali Hurşit Paşa ve Hacı İzzet Paşa zamanlarındaki tamirat döneminde birçok yapı kurtarıldı fakat 1876-77 Rus Savaşı'nda düşmanın şehre yaklaşması nedeniyle Babüssaade (Saadet Kapısı) civarında yığılan cephane, düşman eline geçmemesi için patlatıldı, sarayın birçok yapısı da bu patlamayla yıkıldı.









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